ネオレトロなロケットカウルへの郷愁を巧みなグラフィックで新しさへと巧みに演出！ 1989年、スズキは1レーサーレプリカ全盛だった頃に感性も価値観も異なる、オトナを意識した都会的な新ネイキッド、BANDIT400とBANDITをリリースした。その翌年、そのBANDITに通称ロケットカウルと呼ばれるネイキッドのBANDITにハーフカウルを装着したLimitedをリリースしたのだ。 新しさへのチャレンジ