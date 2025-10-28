映画『パディントン 消えた黄金郷の秘密』Blu-ray＆DVDが、12月24日に発売されることが決定した。 参考：松坂桃李＆吉田羊、お互いへのリスペクト「役によって作品の空気感も変えられている」 シリーズ第3弾となる本作は、パディントンの生まれ故郷であるペルーが舞台。パディントンは、老グマホームで暮らすルーシーおばさんを訪ねにブラウン一家とペルーへ家族旅行に出るが、なんと