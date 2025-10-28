＜フォーティネット プレーヤーズ カップ 事前情報◇28日◇成田ヒルズカントリークラブ （千葉県）◇7137ヤード・パー71＞選手会主催の国内男子ツアー新規大会が、30日に開幕。それに先がけ28日には、予選ラウンドの組み合わせが発表された。≪禁断のロボット試打≫どのドライバーが本当に飛ぶのか？ リアルな飛距離ランキング 1〜5位前戦「日本オープン」を制した片岡尚之は、賞金ランキング1位の生源寺龍憲、24歳の古川龍之介と