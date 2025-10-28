長崎ペンギン水族館のキングペンギンが28日、お見合いのため、東京の水族園に向けて出発しました。 2008年に長崎ペンギン水族館で生まれた、オスのキングペンギン「ジュン」。 全国の動物園、水族館全体での繁殖を目的とした “ブリーディング ローン” の取り組みで、東京の葛西臨海水族園に貸し出されます。 （飼育展示課ペンギン担当 小塩 祐志さん） 「1羽だけでもいいので子どもをつくって 見せて