２８日は県内多くの地点で今季最低気温となるなど冷え込みました。県南部では乾燥注意報も出ていて火の扱いにも注意が必要です。 三次市では最低気温が６．７℃になるなど、冷え込む朝となりました。また神石高原町油木で２．７℃や庄原市高野で３．９℃と県内１６地点で今季最低となりました。 中区でも１１月中旬並みとなる１０℃となり、ジャケットや手袋などをつけて通勤通学をする人の姿もみられました。 日中は平年並みの