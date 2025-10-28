日本との結束をアピールしたトランプ政権ですが、アメリカ側はどのように受け止めているのでしょうか。【映像】トランプ大統領、高市総理と会談の様子「トランプ大統領は、高市総理との会談の冒頭、『我々は最高レベルの同盟国』だと述べ、日米同盟はかつてないほど強固になると強調しました」（梶川幸司ワシントン支局長）トランプ大統領は同盟国に対しても、経済や防衛の面でアメリカにどれだけ貢献できるかを重視していて、