日本ハムは２８日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で根本悠楓投手（２２）ら５選手に対し、来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。▽通達されたのは以下の選手。支配下選手＝根本悠楓投手（２２）、松岡洸希投手（２５）、宮内春輝投手（２９）、星野ひので選手（２０）育成選手＝中山晶量投手（２６）根本、松岡、宮内、星野は育成契約を打診された模様。根本は２２年に１１試合に先発して３勝。２３年も３勝を挙