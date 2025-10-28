¥¿¥ì¥ó¥È²£ß·²Æ»Ò¡Ê35¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¡Ê·îÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢½÷Í¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¡Ê28¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¡«Ä«¥É¥é°¦¡«¤òÏÃ¤·¤¿¡£²£ß·¤Ï¡ÖÄ«¥É¥é¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó²á¤®¤Æ¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤¿»þ¤«¤é1ÏÃ¤â·ç¤«¤µ¤º¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£MC¤Î¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê55¡Ë¤¬¡Ö¤½¤ì¤À¤±¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¤éÄ«¥É¥é¡¢½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡¢¤È¤«¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢¹¥¤­¤¹¤®