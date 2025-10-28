（資料写真）２７日午後１０時半ごろ、神奈川県大和市中央林間６丁目の小田急江ノ島線東林間−中央林間間の踏切（警報機・遮断機あり）で人身事故が発生した。小田急電鉄によると、相模大野ー大和間で一時運転を見合わせ、上下線計２３本が運休するなどして約９２００人に影響した。