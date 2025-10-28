お笑いタレント横澤夏子（35）が、27日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。夫と婚活で出会った時のことを話した。横澤は故郷新潟県の「にいがた婚活応援大使」を務めている。独身時代は婚活に明け暮れ、夫とは100回目の婚活パーティーで出会ったという。当時の横澤の理想は「楽しく飲める人」。夫とは「100回目の婚活パーティーで、私のことを横澤なのに『ナナメサワさん』っていって。ちょうど面白くない