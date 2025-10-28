154.79ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 153.27エンベロープ1%上限（10日間） 152.46現値 151.7510日移動平均 151.32一目均衡表・転換線 150.9821日移動平均 150.23エンベロープ1%下限（10日間） 149.93一目均衡表・基準線 148.21一目均衡表・雲（上限） 147.86100日移動平均 147.79200日移動平均 147.17ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 147.13一目均