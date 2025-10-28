ベッセント氏為替の過度な変動を防ぐ上で健全な金融政策策定とコミュニケーションが重要 米財務省が日米財務相会談の報告書を公表、財政措置や為替変動を巡り協議した。 ベッセント米財務長官はアベノミクスから12年が経ち状況は大きく変化している。インフレ期待を安定させ為替レートの過度な変動を防ぐ上で健全な金融政策の策定とコミュニケーションが重要な役割を果たすとしている。