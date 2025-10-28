日本ハムは28日、根本悠楓投手（22）、松岡洸希投手（25）、宮内春輝投手（29）、星野ひので外野手（20）と育成右腕の中山晶量投手（26）の5選手に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。中山以外の4選手には育成選手としての再契約を打診したもようで、根本は育成契約を受け入れる方向という。高卒5年目の根本は、22年と23年に3勝ずつマークし、23年オフには貴重な左腕として侍ジャパンにも選出された。ただ、昨季は