「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は同点の九回に迎えた第５打席で申告敬遠された。直後、二盗を試みるもタッチアウトになった。１死無走者の状況だったが、ベンチからシュナイダー監督が敬遠を指示。立ち上がった本拠地のファンからは壮絶なブーイングがわき起こった。サヨナラの走者を出してまでも大谷との勝負を避けた。直後に二盗を試みるが