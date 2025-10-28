東京電力は２８日、柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）６号機で進めてきた設備の検査「健全性確認」が完了し、技術的には再稼働が可能になったと発表した。東電は当初、７号機の再稼働を先行させる方針だったが、テロ対策施設の設置工事の遅れに伴い、今年６月、６号機を優先する方針に転換。６号機の原子炉に核燃料８７２体を挿入する「燃料装荷」を行い、原子炉や関連設備の検査を進めてきた。再稼働を巡っては、新潟県の同意