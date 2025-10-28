今年9月までにKフード（韓国食品）の輸出額が80億ドル（日本円＝約1兆2185億円）を突破し、同期間の過去最高実績を更新した。【注目】日本からは1500億円超!?「外国人医療観光」で潤う韓国経済10月28日、韓国関税庁によると、今年1〜9月の韓国食品輸出額は前年同期比8.9％増の84億8000万ドル（約1兆2926億円）と集計された。Kフードの輸出は2016年（60億6000万ドル＝約9237億円）から昨年まで、9年連続で増加傾向を続けている。品