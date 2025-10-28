ウルトラマンと高級「生」食パン専門店「乃が美」のコラボ食パン第2弾「ウルトラ・リッチキャラメルパン」の発売が決定した。全国の「乃が美」店舗およびオンラインショップにて、11月1日から11月30日の期間限定販売になる。「ウルトラマン」と「乃が美」のコラボ食パンは、4月に発売され大好評となった。「ウルトラ・リッチキャラメルパン」は、耳までやわらかく、ほんのり甘みのある「創業乃が美」をベースに、キャラメルチョコ