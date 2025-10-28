E&Iクリエイション株式会社は、10月27日（月）にスタートした「Amazon スマイルSALE」に参加。同社が運営する2ndfocusで取り扱う製品を最大25％OFFで販売する。 「AstrHori」や「SG-image」の交換レンズをはじめ、各種アクセサリーが対象。最大の25％OFFとなるのは、ボケの形状を変えられる交換レンズ「SG-image 50mm F1.8 ファントムレンズ」で、1万9,470円で購入できる。 このほか、カメラなどを包める