&TEAM（エンティーム）のSNSが更新。韓国デビュー作品となる10月28日リリースの1stミニアルバム『Back to Life』の表題曲のダンス動画で見せた、K（ケイ）の圧倒的なスタイルが話題を集めている。 【動画】&TEAM Kの脚長ぶり＆9人のシンクロに圧倒される新曲ダンス／没入感あるKのソロダンス／NICHOLAS・JO・EJ・FUMAのソロダンスほか ■&TEAM、一糸乱れぬ迫力溢れる「Back to Life」ダンス動画