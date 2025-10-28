両毛システムズ [東証Ｓ] が10月28日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比87.3％増の11.2億円に拡大し、従来予想の9.7億円を上回って着地。 通期計画の21.6億円に対する進捗率は51.9％に達し、さらに5年平均の35.1％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比32.9％減の10.3億円に