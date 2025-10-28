多摩川ホールディングス [東証Ｓ] が10月28日後場(13:00)に業績修正を発表。25年10月期の連結経常利益を従来予想の7000万円→1億7000万円に2.4倍上方修正した。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常損益も従来予想の5100万円の赤字→4900万円の黒字に増額し、一転して黒字に浮上する計算になる。 ※24年10月期(7ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に