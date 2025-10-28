ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルージェイズ戦に「1番DH」で先発出場。3回裏の第2打席でソロ本塁打、7回裏の第4打席でこの試合2本目となる同点アーチを放った。大谷はここまで本塁打2本、二塁打2本を含む4打数4安打3打点3得点と大暴れ。米専門メディア『ドジャース・ネーション』のノア・カムラス記者は「野球界最高の選手であり、それに次