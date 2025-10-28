2025年10月26日、韓国・ヘラルド経済は、「日本旅行には（クマよけの）スプレーが必需品になるかも…6カ月間で172人死傷、一体何が？」と題し、日本でのクマによる被害について報じた。記事は、日本の報道を引用し、「今年4月から今月22日までにクマに襲われた死傷者172人のうち114人が山林の中ではなく住民の生活圏で被害に遭ったことが分かった」と紹介。「4〜6月までは登山や山菜採りなどの最中の被害が多数だったが、7月からは