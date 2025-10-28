JBCCは10月27日、サイボウズの業務改善プラットフォーム「kintone」とクラウドサービス「Dropbox」を連携するソリューション「ATTAZoo Connect for Dropbox（アッタゾー コネクト）」の販売を11月19日より開始すると発表した。○「ATTAZoo Connect for Dropbox」の概要同社は、kintoneの機能を補完する拡張プラグインとして「ATTAZooシリーズ」を開発・提供してきた。「ATTAZoo Connect for Dropbox」は、同シリーズの新たなライン