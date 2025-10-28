女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が29日、第23話が放送される。ヘブン（トミー・バストウ）が松江にやってきて一夜が明けた。憧れの神々の国の首都・松江で迎える幻想的な朝景色にヘブンは感動を覚える。一方、トキ（郄石）は遊女のなみ（さとうほなみ）からヘブンへのお使いを頼まれ、宿泊する花田旅館に向かっていた。そこでト