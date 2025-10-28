日本を訪問しているアメリカのトランプ大統領は高市総理とともに北朝鮮による拉致被害者の家族と面会し、問題の即時解決に向けた支持を伝えました。アメリカトランプ大統領「私とアメリカはずっと被害者家族とともにあります。日本と日本の総理とともにあります」トランプ大統領は28日、東京・港区の迎賓館で高市総理とともに北朝鮮による拉致被害者の家族と面会しました。このなかでトランプ大統領は、拉致被害者の横田めぐみさ