中国国旗【上海共同】28日の中国の上海株式市場は、代表的指標である上海総合指数が続伸し、2015年8月以来、約10年ぶりに節目の4000台を一時超えた。30日の米中首脳会談を前に、米中貿易摩擦の緩和への期待が高まり買い注文が膨らんだ。