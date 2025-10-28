【モデルプレス＝2025/10/28】女優の佐々木希が27日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの具沢山なビーフシチューを公開し、反響が寄せられている。【写真】37歳2児の母女優「具沢山で美味しそう」家庭的なシチュー◆佐々木希、手作りのビーフシチューを公開佐々木は「今日は、具沢山のビーフシチュー」「喜んでくれるといいが…」とコメントし、鍋いっぱいに作られたビーフシチューの動画を公開。大きめにカットされたニ