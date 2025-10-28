東海地方は、この先2週間は晴れる日が多いですが、雨が降る時は、まとまった量の雨となりそうです。目先、31日(金)の夜から、広く雨が降るでしょう。ハロウィンで仮装をしてお出掛けする方は、雨対策と防寒対策が必要になりそうです。今日28日は晴れて洗濯日和今日28日も、日本付近は西高東低の気圧配置が続いています。東海地方は、晴れている所が多いですが、岐阜県では曇りや雨の降っている所があります。この後、夜にかけても