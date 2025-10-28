セブン-イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「中華まん」の割引セールを10月28日から7日間限定で実施しています。【画像】「すごっ…今だけ全品20円引き！」→これがセブンイレブン「中華まんセール」対象商品です！全国で実施対象商品は「ふんわり×ごろっと 肉まん」「もちふわ×とろ〜り ピザまん」「ふわふわ×とろっと 濃厚ごまあんまん」「もちふわ×つぶつぶ つぶあんまん」「もちもち×ずっしり 大入り豚まん」