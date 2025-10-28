ダイソーをパトロール中、キッチングッズ売り場で見つけたこちらの商品。なんと、かに玉専用のアイテムで、ちょっぴり困惑してしまいました…！しかしこの攻めた発想も、ダイソーらしさの1つ。一体どんな使い心地なのか、早速購入して試してみましたよ。この機会にぜひ、チェックしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：かに玉職人価格：￥220（税込）サイズ（約）：幅142×奥行き134×高さ125mm容量：容器