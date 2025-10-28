女優の北川景子が27日にエックスを更新。同日からスタートした第38回東京国際映画祭で再会した人気女優との2ショットを公開すると、ファンから称賛が集まった。【写真】北川景子、人気女優と笑顔の2ショット主演映画『ナイトフラワー』が東京国際映画祭でワールドプレミアを迎える北川が投稿したのは、南沙良との2ショット。写真には、レッドカーペットにも参加した2人がドレス姿で仲良く並ぶ様子が収められている。出口夏希と