韓国の6人組グループ・IVEのREI（レイ）がミューズを務めるカラコンブランド『rom’u（ロミュ）』が原宿駅を広告ジャック。JR原宿駅構内の主要広告枠がREIで埋め尽くされている。【写真】駅構内がIVE・REIで埋め尽くされる！本施策では、若者文化とトレンドの発信地である原宿駅の主要動線である「山手線（外回り）階段」「竹下口」「表参道口」において広告を掲出。REIが持つ洗練されたビジュアルと、ブランドが掲げる世界観