巨人の桑田真澄２軍監督が、今季限りで退団することが２８日、決まった。２７日までは「みやざきフェニックス・リーグ」で指揮を執っており、電撃退団となった。就任２年目の今季はイースタン・リーグで２年ぶり２９度目となる優勝を果たしたが、球団から来季２軍監督を外れてユニホームを脱ぐ旨を通達され、フロント入りを打診されたが、１軍がリーグ優勝を逃した責任を取って退団を決断した。都内で取材に応じた桑田２軍監