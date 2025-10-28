◆米大リーグワールドシリーズ第３戦ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが同点の延長１０回、華麗な連係プレーで勝ち越しを阻止した。延長１０回にこの回からマウンドに上がった右腕シーハンが２死からフランスに左前打を許すと、ルークスには右翼線への二塁打コースの打球。だが、これを右中間寄りに守っていたＴ・ヘルナンデスが素手でつかんで、二塁