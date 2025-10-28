クリスマスグッズが充実するダイソー。今回はツリーやトナカイなどの形をした、ミニサイズのウッドオブジェをご紹介します。飾りやすいサイズ感と、存在感のある可愛らしいデザインに一目惚れ！海外の木製おもちゃのようにあたたかみがあり、作りも丁寧なのに100円というお手頃さに驚きです！全種類集めたくなりますよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニチュアウッドオブジェ（ナチュラル）価格：￥110（税込）