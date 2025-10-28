■MLBワールドシリーズ第3戦ドジャース−ブルージェイズ（日本時間28日ドジャー・スタジアム）ドジャース・佐々木朗希（23）が本拠地でのワールドシリーズ（WS）第3戦、5対5の同点で迎えた8回、1死一、二塁でワールドシリーズ初登板、打者2人をしっかり打ち取り無失点。佐々木は1回2/3、29球を投げて、被安打1、奪三振0、四死球2、失点0のデビューとなった。ドジャースは大谷翔平（31）の1試合2本塁打などで7回まで5対5、8回