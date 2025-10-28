28日（現地時間）、カールスルーエはドイツの国内カップ戦であるDFBポカール2回戦でボルシアMGと対戦する。今年夏にボルシアMGから期限付き移籍でカールスルーエに加入した福田師王にとっては、所属先のクラブとの試合となる。福田は2022年3月に神村学園高校を卒業後にドイツへ渡り、ボルシアMGに加入。2024年1月にトップチーム昇格を果たし、2025年1月に行われたヴォルフスブルク戦でブンデスリーガ初ゴールを記録していた。しか