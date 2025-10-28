現在プレミアリーグで首位を走るアーセナルだが、怪我人がかなりいる。FWカイ・ハフェルツ、MFマルティン・ウーデゴーほか、先日のクリスタル・パレス戦でDFウィリアム・サリバ、DFリッカルド・カラフィオーリなどに負傷の疑いが出た。FWガブリエウ・ジェズスは現在もっとも長く離脱している選手で、昨季1月のFA杯マンチェスター・ユナイテッド戦で左膝の十字靭帯を損傷。以降ここまで試合に出ることはできておらず、新加入FWヴィ