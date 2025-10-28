レアル・マドリードのダニ・カルバハルが右膝を負傷し、離脱することが明らかになった。同選手は26日（現地時間）に行われたラ・リーガ第10節バルセロナ戦で72分からフェデリコ・バルベルデと交代して出場していた試合中の様子からはカルバハルに異変が起きているようには見えなかった。しかしレアルのクラブ公式サイトでの発表によれば、試合後に精密検査を行ったところ、右膝に関節内遊離体があることが判明したという。怪我の程