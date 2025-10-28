お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が26日に自身のアメブロを更新。娘・こうめちゃんと過ごした日曜日のデートの様子を明かした。この日、小原は「兄弟は、朝から少年野球」と長男・誠希千くんと次男・誠八くんが不在であることを報告し「こうめちゃんとお出かけしよか」とこうめちゃんと2人で出かけたことをつづった。続けて、こうめちゃんが着用しているジャケットについて「去年？H＆Mで購入して大きすぎたのでおいてあり