演歌歌手の藤あや子が26日に自身のアメブロを更新。手作りのきのこ鍋を公開した。この日、藤は「きのこ鍋」と切り出し、完成した鍋の写真を公開。「花びらだけ 舞茸 白菜 キャベツ 牛もつ」といった具材や「醤油 根昆布 どんこ 鰹出汁」で作った出汁を紹介した。続けて、しめにはチャンポン麺を用意したことを写真とともに報告。「急に寒くなったので鍋は身体があったまりますね 温野菜もたくさん摂れるし最高でした」と満足した様