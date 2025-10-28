福祉施設の更衣室に小型カメラを設置し今月２６日、６０代女性の下着姿を盗撮しようとしたとして、きょう、団体職員の男が逮捕されました。 【写真を見る】60代女性の下着姿を撮影しようとするも目的を遂げられず…盗撮未遂で団体職員の男(48)逮捕（山形） 性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されたのは、遊佐町吹浦に住む団体職員の男（４８）です。 警察によりますと、男は、正当な理由がないのに庄内地方の福祉施設内の更衣室に