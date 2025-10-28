Amazon.co.jpで現在、UQ mobileを端末なしで契約すると最大1万5000円分をau PAY残高で還元されるキャンペーンが開催されている。終了時期は未定。 Amazon.co.jpでUQ mobileのウェルカムパッケージ（SIMカード版/eSIM版）を購入し、送付される専用URLにアクセスし、対象プラン「コミコミプランバリュー」と「増量オプションII」（月額550円）に申し込むと、特典が適用される。 なお、増量オ