部活動に励む諫早市の中学生に、大手コンビニエンスストアから「おむすび」が贈呈されました。 おむすびが贈呈されたのは、長崎日大中学校の陸上部です。 ファミリーマートが、部活動に励む子どもたちにおむすびを届ける社会貢献プロジェクトとして行っていて、全国17校の1つに選ばれました。 贈呈式では「おむすびアンバサダー」を務める、メジャーリーグの大谷翔平選手か