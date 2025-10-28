株式会社丸亀製麺が展開する讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、2025年11月21日（金）に創業25周年を迎える。これを記念して「創業感謝祭」を開催する。〈丸亀製麺25周年創業感謝祭概要〉◆第1弾◆麺匠と麺職人たちによる「うどんであなたの心 打つ夜」〜腕によりをかけた一杯で最高の“おもてなし”〜期間：2025年11月4日（火）〜25日（火）、全国6ヶ所の店舗にて開催※全国6ヶ所：立川店、西宮の沢店、我孫子店、京都伏見店、鈴