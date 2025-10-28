ドトールコーヒーは、サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボした「福袋2026」を、ドトールコーヒーショップで12月26日に発売する。発売に先立ち、10月24日より順次店頭にて予約を開始する。ドトール×ポチャッコ「福袋2026」「福袋2026」は、ドトール×ポチャッコ オリジナルトートバッグに、限定グッズやドリップカフェ、店舗で使えるコーヒーチケット等を詰め込んだ「DOUTOR×Pochaccoオリジナルバッグセット」2種類