オリックスから５位で指名された北海学園大・高谷舟投手（２２）が２８日、北海道札幌市内の同大で山口和男スカウトグループ長（５１）、佐野如一スカウト（２７）から指名あいさつを受けた。憧れの選手であるドジャース・山本由伸投手が着けた背番号「４３」を熱望した。最速１５３キロを誇る右腕。スライダーなどの変化球でもストライクを取れる器用さが武器だ。大学では先発、中継ぎ、抑えと幅広い役割をこなし、今秋のリー