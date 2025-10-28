俳優の岡田将生のスーツ姿に、ファンが沸いている。２８日までにインスタグラムで、グランドピアノと写ったショットを公開した岡田。シャツやネクタイまで黒で合わせたスーツ姿で、ピアノを弾く姿やアップショットなどを投稿した。この投稿にファンからは「クールな大人の魅力溢れる岡田くんも大好き」「ピアノになりたいと思う日が来るとは思いませんでした。美しいです」「もう全てが芸術品です！！！」「かっこよすぎてた