いわてグルージャ盛岡は28日、右サイドバック（SB）西大伍が、2025シーズン限りで現役を引退することを発表した。Jリーグが誇る、“頭脳派SB”がスパイクを脱ぐことを決断した。1987年8月28日生まれの西は現在38歳。北海道コンサドーレ札幌のユース出身で2006年にトップチーム昇格した後、アルビレックス新潟、鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、浦和レッズ、いわてグルージャ盛岡と6クラブでプレーした。とくに、8年間在籍し